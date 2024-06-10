Российские военные нанесли удар по пробиравшейся к границе украинской ДРГ

В Сумской области российские военные нанесли удар по пробиравшейся к границе с Россией украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

«Удары были нанесены по украинской ДРГ вблизи села Хотень Сумской области, она пробиралась к границе с Россией», — сказал он. Ura.Ru

10 июня в Минобороны РФ сообщали, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток». Газета.Ru