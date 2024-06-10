Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили самолет МиГ-29, противокорабельную ракету "Нептун", две ракеты HARM и 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с начала проведения специальной военной операции уничтожено 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 308 танков и других боевых бронированных машин, 1 331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 413 единиц специальной военной автомобильной техники.