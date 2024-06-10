Грузовик с военными номерами незаконно пересек границу с Венгрией на западе Украины. Об этом заявил представитель местной госпогранслужбы Андрей Демченко. Вечерняя Москва

По информации украинского журналиста Виталия Глаголы, «событие произошло вчера, 9 июня». «Наши пограничники обнаружили след от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, указывавший на пересечение государственной границы. <...> Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами двигался <...> через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказалось не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули. Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш», - написал он в Telegram-канале. ТАСС

После ужесточения мобилизации украинские мужчины пытаются любыми путями покинуть страну, чтобы не попасть на фронт. Власти Украины заминировали берега реки Тисы, чтобы уклонисты не могли сбежать в Венгрию и Румынию. Российская газета