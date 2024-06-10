Украинский спортивный Як-52 с пулеметчиками пытался перехватить российский БПЛА

Над Николаевской областью замечен украинский самолет Як-52, пытавшийся сбить российский беспилотник.

В социальных сетях появилось видео, снятое разведывательным Zala. Наш аппарат оказался над вражеским летательным аппаратом так близко, что можно было разглядеть лица находящихся в кабинах пилотов.

Сообщается, что они были вооружены стрелковым оружием (чуть ли не пулеметами), но, по всей видимости, израсходовав весь боекомплект, им пришлось лишь наблюдать, как наш БПЛА продолжает выполнять свое задание.

Ранее крылатую машину такой же модели замечали в районе Одессы, возможно, что речь идет об одном и том же самолете. Хотя не исключено, что в ВСУ уже сформировали подразделение, оснащенное советскими спортивно-тренировочными "Яками".

Такие полеты противнику, конечно, обойдутся дешевле, чем применение дефицитных западных ракет класса "земля - воздух", но без специального оборудования (вооружения и прицельных систем) их эффективность невысока. К тому же такой "истребитель" в определенных обстоятельствах сам может стать, по сути, беззащитной жертвой.