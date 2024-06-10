Служащие ВС РФ взяли под контроль село Очеретино в ДНР после бегства части подразделений ВСУ на фоне плохой подготовки украинской стороны к обороне, информирует «Страна.ua» со ссылкой на данные проекта Deep State. Поселок был потерян Вооруженными силами Украины с минимальными боями.

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А оборона в нем не была готова, как и собственно не было и кому его оборонять, — уточнило издание.



В материале отмечается, что первые проблемы начались, когда из соседнего Новокалиново сбежало подразделение теробороны, которым командовал бывший депутат. После этого произошла неподготовленная попытка контратаки.

Это обернулось для ВСУ потерями. Некоторые подразделения начали самовольно оставлять позиции. Другие, тем временем, пытались обороняться. ВС РФ, в свою очередь, зашли в Очеретино без особых разрушений, уточняет источник. Украинские бойцы наносили основную массу ударов артиллерией.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, какие села остались без жителей. По словам руководителя республики, ВСУ сделали все, чтобы сделать жизнь мирных граждан в Артемовске и Соледаре. Пушилин подчеркнул, что в этих селах не проживает «ни одного человека» из гражданских на сегодняшний день.