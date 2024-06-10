В Белоруссии прокомментировали участие в совместных с РФ учениях ядерных сил

Участие Белоруссии в совместных с Россией учениях ядерных сил является плановым и не направлено на создание напряженности в регионе. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин. ТАСС

«Еще раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми», — сказал Хренин. Газета.Ru

О проведении Москвой и Минском совместных учений по отработке применения тактического ядерного оружия 9 мая сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с Россией, было его инициативой. Lenta.ru