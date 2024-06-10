Британский доброволец Бен Стимсон, воюющий в интербригаде "Пятнашка", показал нового боевого товарища - бывшего морпеха США.

Американец рассказал, что родом из Аризоны, и признался, что в зоне СВО сйчас такая же жара, как на его родине. Из корпуса морской пехоты США он уволился, поскольку отказался делать вакцину от короновируса из-за чего у него сорвалось повышение по службе. Напомним, в США у некоторых привитых американскими препаратами возникали проблемы со здоровьем.

Экс-морпех не единственный американец, вступивший в ВС РФ. В "Пятнашке" давно служит его земляк с позывным Вил. Он участвовал в освобождении Авдеевки.