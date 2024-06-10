Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении приграничного села Рыжевка. Что это означает в рамках спецоперации и можно ли говорить о начале наступления в Сумской области, разбиралось издание «Царьград».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей», подвергавшихся «издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Весной этого года российские войска перешли в наступление в Харьковской области и 11 мая в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.

Опубликовано фото российских солдат в центре взятого под контроль села Рыжевка

А сегодня ночью в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилась информация о занятии ВС России села Рыжевка в Сумской области.

«В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня (…) Убежден, такой же финал ожидает и другие территории», - заявил он.



По мнению российских военкоров, наступление на Сумском направлении может стать прежде всего политическим ударом по Киеву, особенно на фоне продвижения российской армии в Харьковской области, что уже вынудило украинское командование перебросить туда резервы из Херсонской области и оставить «разрекламированный плацдарм в Крынках», отмечается в статье.

«Недавно российская армия зачистила от противника село Работино, захват которого ВСУ дался ценой больших жертв и потерь натовской техники», - отмечают авторы Telegram-канала «Политнавигатор».



В свою очередь военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и военный обозреватель Борис Рожин назвали занятие российскими военными села Рыжевка в Сумской области «стягивающейся удавкой» и «заявкой на Сумскую народную республику». А вот военный обозреватель Юрий Подоляка, который сам является уроженцем Сумской области Украины, уверен, что на самом деле все иначе, чем сейчас представляется.

«Украинское село Рыжевка» и «русское село Теткино» есть суть один населенный пункт, посреди которого в 1991 году появилась государственная граница, на которую… до 2014 года особо никто не заморачивался. А улица Пограничная в обоих населенных пунктах переходила одна в другую (разделенная маленьким КПП)», - приводит его слова издание.



Таким образом, по мнению Подоляка, зайти в украинское село Рыжевка не составляет особой проблемы, но закрепляться там российские военные станут только в том случае, если пойдут дальше.

«Если на этом направлении продолжится продвижение русской армии, можно смело констатировать, что новый фронт открыт, а Киеву придется растягивать резервы в критических масштабах. Однако на данный момент может идти речь о политическом ударе по Киеву», - утверждает «Царьград».



Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории. По сообщениям СМИ, политик был противником этого решения, однако изменил свое мнение из-за российского наступления на харьковском направлении. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что речь идет о точечном и ограниченном использовании поставляемых вооружений для срыва атак на Вооруженные силы Украины.