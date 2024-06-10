Минобороны опровергло поражение беспилотником ВСУ российского истребителя

Сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины о предполагаемом поражении российского многоцелевого истребителя Су-57 дронами Вооруженных сил Украины на аэродроме в Ахтубинске Астраханской области было опровергнуто Министерством обороны России.

По данным ГУР Украины, на спутниковых снимках стоянки самолета видно было изменение состояния Су-57: 7 июня он был цел, а 8 июня возле него образовались воронки от взрыва и следы пожара.

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Глава Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил, что в ночь на 8 июня украинские беспилотники пытались атаковать объект в регионе, однако атака была успешно отражена.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над территорией области, однако информация о поражении Су-57 не подтвердилась. Предположительно, один из украинских дронов разрушился в воздухе, и его обломки упали на аэродром — это подтверждают спутниковые снимки, распространенные украинской разведкой.

Ранее в Таганрогском заливе беспилотники ВСУ атаковали буксир и баржу, а также в Казани ограничили работу аэропорта из соображений безопасности.