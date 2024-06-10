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Экс-агент ЦРУ раскрыл, кто первым ударит ядерным оружием

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад может прибегнуть к ядерному оружию, если развяжет войну с Россией. Об этом экс-агент ЦРУ сказал в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Экс-агент ЦРУ раскрыл, кто первым ударит ядерным оружием
© РИА "ФедералПресс"
«Проблема в том, что именно Запад первым попытается применить ядерное оружие, потому что их очень сильно потреплют на обычном фронте. У них не будет средств для борьбы с Россией», – отметил Джонсон.

По его словам, европейские политики заговорили о возможности Украины наносить удары по территории РФ. В основном это представители Польши, США и Франции. Они заявили, что Киев имеет на это полное право, передает «Абзац».

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно самому покаяться перед украинцами за то, что он обрек их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «Телеканал 360».

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