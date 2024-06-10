Бывший премьер Украины озвучил потери ВСУ на фронте

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте превысили 500 тыс. человек. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Газета.Ru

Он назвал точкой невозврата цифру в миллион человек. После этого украинцы будут уже не в состоянии самовосстановиться. Азаров предупредил, что до этой цифры не так много, как некоторым кажется. По его словам, на Украине 40-летних мужчин в два раза больше, чем 20-летних. Рождаемость сократилась почти вдвое. Помимо потерь на фронте и низкой рождаемости еще одной проблемой является массовый выезд молодых украинок за границу, преимущественно в ЕС. Российская газета

Азаров подчеркнул, что по мере продолжения конфликта «демографическая яма» будет разрастаться сильнее. Lenta.ru