Взлет Як-130 из переданной Минобороны РФ партии самолетов показали на видео

Минобороны РФ передали партию учебно-боевых самолетов Як-130. Их изготовили на Иркутском авиационном заводе. Авиатехника прошла все наземные и летные испытания.

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видео, в котором демонстрируется взлет одного из этих самолетов. Як-130 отличается превосходной маневренностью и современным комплексом БРЭО, характерными для новейших боевых самолетов.

Гендиректор корпорации Юрий Слюсарь отметил, что Як-130 играют важную роль в практической подготовке летчиков ВКС, в том числе и для боевых самолетов поколения "4+" и "5". При обучениях используют условия, приближенные к боевым, применяя условно или реально вооружение типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Напомним, что Як-130 был разработан для замены учебно-тренировочных самолетов L-39 чехословацкого производства. Первый полет он совершил в 1996 году, летные испытания самолета завершились в 2009 году. Одной из особенностей Як-130 стала способность выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений.

На сегодняшний день Як-130 самолеты используются не только как учебные самолеты, но и в качестве легких штурмовиков. Они могут применять как легкие неуправляемые авиационные ракеты С-8, так и гораздо более тяжелые НАР С-13 и С-25ОФМ. Также Як-130 может выступать в качестве носителя авиабомб весом до 500 килограммов, в том числе управляемых. Предусмотрена и возможность применения оружия класса "воздух-воздух", такого как ракеты с инфракрасной системой самонаведения Р-73.