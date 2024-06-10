Несколько американских истребителей F-16, которые западные страны передали Украине, будут размещены на авиабазах за границей. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов, передает издание «Цензор». Газета.Ru

Отмечается, что находящиеся за границей истребители будут резервом на случай ремонтных работ или замены неисправных самолетов. В то же время некоторые из них будут использоваться для обучения украинских пилотов. Свободная пресса

Голубцов также заявил, что на данный момент четыре западные страны подтвердили предоставление Украине F-16, но в будущем их количество может вырасти, потому как почти все государства, у которых есть эти истребители, перевооружаются на F-35. Lenta.ru