ВСУ открыли «охоту» беспилотниками на российскую артиллерию

Вооруженные силы Украины стали выпускать «стаи» дронов против артиллерии, рассказал командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Саня-Саня. News.ru

«После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 камикадзе. Понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота», — отметил военнослужащий. Lenta.ru

Он добавил, что бойцы с постов воздушного наблюдения выезжают с артиллеристами и уничтожают дроны. Российская газета