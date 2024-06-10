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В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ

В правительстве Ярославской области сообщили о предотвращении атаки украинских БПЛА в регионе.

В Ярославской области предотвращена атака ВСУ на объекты инфраструктуры
© РИА Новости
«Приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы областного правительства.

В результате атаки ВСУ Курской области получили повреждения два здания

Ранее сообщалось, что трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Шебекино.

Кроме того, ВСУ атаковали ночью приграничные районы Курской области.

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