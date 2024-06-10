В Ярославской области предотвращена атака ВСУ на объекты инфраструктуры

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ
В правительстве Ярославской области сообщили о предотвращении атаки украинских БПЛА в регионе.
«Приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы областного правительства.
В результате атаки ВСУ Курской области получили повреждения два здания
Ранее сообщалось, что трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Шебекино.
Кроме того, ВСУ атаковали ночью приграничные районы Курской области.