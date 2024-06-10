ВСУ атаковали беспилотниками два административных здания в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничные районы Курской области, повреждено два административных здания в Судже и Коренево. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

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"Вечером и ночью ВСУ пытались атаковать дронами приграничные районы Курской области. Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовой октокоптер. По предварительной информации, повреждено два административных здания - в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.



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По данным врио губернатора, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено восемь украинских дронов.