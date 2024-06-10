В зоне СВО у России заметили новую артустановку

Российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области. Как сообщает РИА Новости, технику применяют для точечного поражения конкретных заранее определенных целей.

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По данным агентства, «Мальва» — это первая российская САУ на колесной базе полноприводного автомобиля. При этом артустановка гораздо легче и мобильнее свой предшественников на гусеничной основе.

При этом боевая масса новой машины — 32 тонны, что позволяет транспортировать «Мальву» военными самолетами Ил-76.

В одном из роликов, опубликованных в Telegram-канале, показано, как САУ «Мальва» уничтожает мосты в Харьковской области.

В РИА уточнили, что новая артустановка в зоне СВО также крайне эффективна — у нее высокая точность и скорострельность, а также повышенная мобильность. Также она оснащена снайперской САУ. Все это превращает «Мальву» в идеальное кочующее огневое средство, заключили авторы материала.

По данным корпорации «Ростех», максимальная дальность стрельбы «Мальвы» может превышать заявленные 24 километра. При этом боекомплект одной самоходки составляет 30 ракет.

Ранее применение новейшей российской самоходки «Мальва» попало на видео.