Ростех передал Минобороны партию Як-130

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в Минпромторге.

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Як-130 разработан ПАО "Яковлев", самолет отличается превосходной маневренностью и современным комплексом БРЭО, характерными для новейших боевых самолетов. В условиях приближенных к боевой обстановке самолет позволяет отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух-воздух" или "воздух-земля".

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба Минпромторга, рассказал, что в августе Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие. На текущем этапе, по его словам, значительные ресурсы завода сосредоточены на поставках истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 для нужд армии и флота.

Ранее в интервью "РГ" глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что законопроект о "российской полке" может быть внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию.