ВСУ ударили по кораблям в Таганрогском заливе

Вечером в субботу, 8 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Украина предприняла попытку атаки на буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179». Капитан буксира тогда доложил, что баржа в результате попытки атаки получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стекла.

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Предварительно, два члена экипажа получили легкие осколочные ранения. При этом ходовые качества буксира не были потеряны, из-за чего его капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

В конце мая глава Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг данные об атаке на одно из промышленных предприятий в городе и призвал жителей доверять только официальной информации.