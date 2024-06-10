Пушилин: российские войска освободили 60% территории ДНР

Российские войска освободили более 60% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.

"Освобождено более 60% республики, если брать просто в территориальном выражении. Но все равно еще ряд крупных городов остается в оккупации противника. Я говорю про Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск и ряд других еще населенных пунктов поменьше", - сказал Пушилин.



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Глава ДНР подчеркнул, что оставшаяся под контролем Киева территория региона подлежит освобождению в рамках конституционных границ республики.