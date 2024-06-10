ВС США подтвердили повреждение двух судов хуситами в Аденском заливе

Центральное командование ВС США заявляло об атаке йеменскими хуситами «Ансар Аллах» двух судов в Аденском заливе, в связи с чем они оказались повреждены. Уточняется, что из контролируемых районов Йемена запустили противокорабельные крылатую и баллистическую ракеты.

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Одна из низ поразила контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi, другая - теплоход Norderney, уточнило командование в Х.

Несмотря на повреждения, оба корабля остались на ходу. О пострадавших среди членов экипажа не сообщается.

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Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.

Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.