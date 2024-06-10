«Рособоронэкспорт»: РФ поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

Мощности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволяют выпускать вертолеты не только для России, но и для иностранных партнеров. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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Он отметил, что вертолетная индустрия страны уверенно обеспечивает армию современными моделями, которые доказывают свои характеристики в реальных боевых условиях.

— Имеющиеся сегодня производственные мощности при первоочередном выполнении гособоронзаказа позволяют полноценно исполнять экспортные контракты «Рособоронэкспорта», — заявил он в преддверии выставки HeliRussia 2024.

Михеев уточнил, что портфель заказов компании на вертолетную технику включает в себя контракты на поставку свыше 170 машин более чем в 20 стран мира. Он добавил, что «Рособоронэкспорта» представит военные машины на выставку, которая должна пройти с 10 по 12 июня в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве, передает РИА Новости.

1 июня в Ростехе сообщили, что в России создан первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Он предназначен для поражения живой силы и техники, а также укреплений по типу «зубов дракона».

В конце апреля на полигоне Московского военного округа представили перспективный боевой квадрокоптер, который способен вести дистанционное минирование местности.

В марте стало известно, что научно-производственное объединение «Кайсант» создало купольную станцию, которая предназначена для подавления FPV-дронов К-1000. Она сможет защитить любую бронетехнику и автотранспорт, сообщила директор по развитию предприятия Алена Баландина.