Глава Севастополя предрек фиаско ракетным атакам Украины

Попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов дальнобойным оружием обернутся фиаско, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его слова приводит РИА Новости.

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Он сообщил, что планируется нарастить группировку сил противовоздушной обороны (ПВО). Глава города напомнил о неудачах украинской армии на поле боя, в частности, о провале контрнаступления. Однако, отметил он, Киеву необходимо «отчитываться перед спонсорами».

«Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам», — заявил Развожаев.



Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали обстрелы Донецкой народной республики (ДНР) из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки.