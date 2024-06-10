Экс-военнослужащий Корпуса морской пехоты США Сет Уильям Бейкер рассказал, что он принимает участие в специальной военной операции (СВО), воюя на стороне России. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

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Как заявил уроженец Аризоны, он дослужился до младшего капрала, но за месяц до планируемого повышения началась пандемия COVID-19. Мужчина не стал делать прививку, из-за чего его уволили со службы.

Он пробовал поступить в полицейскую академию, однако его попытки сделать это не увенчались успехом. По словам морпеха, "американская свобода" оказалась "не для всех". Бейкер также признался, что у него был ряд причин поехать на Донбасс. Однако он не стал их раскрывать. До этого доброволец из Сербии Александр Йокич, принимающий участие в специальной военной операции, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученные в ходе боевых действий.