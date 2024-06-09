На Украине испытают корректируемые авиабомбы

На Украине анонсировали испытания собственных корректируемых авиабомб
Украина в ближайшие недели начнет испытания кооректируемых авиационных бомб (КАБ) собственного производства, заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
«У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных, свободнопадающих», - сказал представитель авиационных сил.
По его словам, на данный момент украинские воздушные силы используют КАБ иностранного производства.
Названы особенности российских корректируемых бомб в зоне СВО
Ранее в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ перебросили часть своих бригад из города Часов Яр в Харьковскую область, передает «Радиоточка НСН».