На Украине испытают корректируемые авиабомбы

Украина в ближайшие недели начнет испытания кооректируемых авиационных бомб (КАБ) собственного производства, заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

«У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных, свободнопадающих», - сказал представитель авиационных сил.



По его словам, на данный момент украинские воздушные силы используют КАБ иностранного производства.

Названы особенности российских корректируемых бомб в зоне СВО

Ранее в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок заявил, что ВСУ перебросили часть своих бригад из города Часов Яр в Харьковскую область, передает «Радиоточка НСН».