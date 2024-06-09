Sky News: украинский самолет впервые ударил по цели в России

Телеканал Sky News сообщил, что самолет ВСУ впервые совершил удар по цели на территории России. По данным канала, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России, — отмечается в сообщении.



Ранее над территорией Белгородской области были уничтожены одна ракета «Нептун-МД» и два БПЛА. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Новооскольским городским округом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.

Гладков отметил, что в селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и на одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.

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Кроме того, один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Также ранение получила женщина, в настоящий момент она в больнице.