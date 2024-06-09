Sky News: украинский самолет впервые ударил по цели в России

Sky News: украинский самолет впервые ударил по цели на территории России
Телеканал Sky News сообщил, что самолет ВСУ впервые совершил удар по цели на территории России. По данным канала, был атакован командный пункт ВС РФ в Белгородской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.
Украинский военный самолет впервые произвел выстрел по цели на территории России, — отмечается в сообщении.
Ранее над территорией Белгородской области были уничтожены одна ракета «Нептун-МД» и два БПЛА. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Новооскольским городским округом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.
Гладков отметил, что в селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и на одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.
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Кроме того, один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Также ранение получила женщина, в настоящий момент она в больнице.