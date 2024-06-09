ВСУ атаковали бойцов самообороны в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Борисовского района Белгородской области с помощью БПЛА. В результате атаки трое бойцов самообороны получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Бойцы белгородской самообороны продолжают героически нести службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей. Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены", - написал губернатор.



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Пострадавших доставили больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, им оказывается необходимая помощь, медики оценивают состояние раненых как стабильное.