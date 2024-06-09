Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, остальные самолеты Парижу придется искать в других странах. Об этом сообщила газета La Tribune Dimanche.

Как отмечает издание, ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа. Если Париж хочет сохранить хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может расстаться более чем с шестью истребителями. Газета подчеркивает, что такое количество самолетов крайне мало как для того, чтобы реально помочь Украине, так и для того, чтобы "удовлетворить амбиции президента Франции Эмманюэля Макрона, который хочет остаться в центре политической игры вокруг военной помощи Киеву".

La Tribune Dimanche считает, что Украине следует рассчитывать на количество до 12 самолетов, эта цифра представляется изданию наиболее правдоподобной. При этом газета подчеркивает, что поставки истребителей Украине к концу года "чудовищным образом усложнят организацию авиационных миссий ВВС Франции и обслуживание их флота".

Нежелание Макрона называть точное количество направляемых Киеву самолетов издание связывает с тем, что французскому лидеру, возможно, придется убеждать три страны, где Mirage 2000-5 стоит на вооружении, передать или продать истребители для их отправки на Украину. Речь идет о Греции, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Комментируя для La Tribune Dimanche объявленные Макроном поставки самолетов Киеву, отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя назвал их эскалацией.

"Когда мы значительно повышаем мощность украинской армии, то это форма эскалации с нашей стороны", - сказал он.



Объявление о поставках

6 июня Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять - шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват целей на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.