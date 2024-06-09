Названа сфера, в которой США не могут догнать Россию и Китай

Военно-морские силы США активизируют усилия по оснащению флота гиперзвуковым оружием, сообщает издание Asia Times. По информации портала, таким образом Вашингтон хочет догнать Россию и Китай, которые пока что лидируют с большим отрывом в данной сфере. В частности, страны уже протестировали гиперзвуковое оружие в бою.

ВМС США совершенствуют свои возможности ударов на море посредством программы Hypersonic Air-Launched Anti-Surface Warfare (HALO), целью которой является оснащение надводных и подземных флотов гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми кораблями воздушного базирования, — пишет издание.



Американская программа HALO предусматривает демонстративный полет крылатых ракет в 2027 году. При этом уже к 2029 году снаряды должны быть приняты на вооружение.