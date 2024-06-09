Хуситы ударили по британскому эсминцу

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море. Об этом сообщает военный представитель хуситов Яхья Сариа, его заявление приводит телеканал Al Masirah.

© Lenta.ru

По словам Сариа, удары были нанесли несколькими баллистическими ракетами, зафиксировано прямое попадание.

6 июня хуситы ударили беспилотниками по судам в порту израильской Хайфы. Сариа заявил, что на двух пораженных судах осуществлялась перевозка оружия и военного оборудования