Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ.

"Самая горячая обстановка остается на покровском направлении", - говорится в последней оперативной сводке, опубликованной в телеграм-канале Генштаба.



В то же время на кураховском направлении, где ситуация также напряженная, ВСУ пытаются принять меры, чтобы не допустить продвижения ВС РФ в глубину территории.

В Генштабе также сообщают, что на харьковском направлении ВСУ продолжают принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.