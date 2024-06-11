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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях
© ТАСС
"Самая горячая обстановка остается на покровском направлении", - говорится в последней оперативной сводке, опубликованной в телеграм-канале Генштаба.

В то же время на кураховском направлении, где ситуация также напряженная, ВСУ пытаются принять меры, чтобы не допустить продвижения ВС РФ в глубину территории.

В Генштабе также сообщают, что на харьковском направлении ВСУ продолжают принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

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Генштаб