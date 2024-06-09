На Украине назвали число женщин в рядах ВСУ

В ВСУ по состоянию на 1 июня 2024 года служат свыше 67 тыс. женщин, рассказала замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова. Она добавила, что почти треть из них — гражданские сотрудницы, пишет РБК.

Чиновница отметила, что в республике не предусмотрен призыв женщин. Вместе с тем, это не является препятствием для поступления на службу.

«Сейчас у нас в ВСУ 67 тыс. женщин, из которых 19 тыс. — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — уточнила министр.



Калмыкова напомнила, что за счет изменения законодательства женщины получили право занимать любые должности в армии в 2018 году.

По данным портала, в октябре 2023 года численность женщин в подразделениях украинской армии и тыловых службах составляла 62 тыс. по сравнению с почти 50 тыс. в 2014-м.