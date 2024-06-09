ГУР Украины выдумало историю об уничтожении российского Су-57

Главное управление разведки Украины (ГУР), возглавляемое Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявило об уничтожении российского истребителя Су-57 в Астраханской области. Однако позже выяснилось, что предоставленное фото, подтверждающее уничтожение, датировано 2012 годом и не имеет отношения к текущим событиям.

«На снимках видно, что 7-го июня Су-57 стоит целый, а уже 8-го возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — привел слова из заявления ГУР Украины telegram-канал «Военкоры Русской Весны».



Однако издание Avia.pro опровергло данную информацию, заявив, что качество предоставляемых ведомством фотографий уничтоженного истребителя вызывает сомнения. По словам издания, на кадрах, предоставленных ГУР, также не видно следов атаки и повреждений Су-57.

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Украинские СМИ также отметили несостыковки в заявлении ГУР. По информации украинского издания УНИАН, предоставленная ведомством фотография «уничтоженного» истребителя была сделана в 2012 году.

Тем не менее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о том, что ночью 10 июня враг предпринял попытку атаковать БПЛА один из объектов, расположенных на территории региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам Бабушкина, атака была отражена.