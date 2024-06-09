Десантники подняли флаг России над центром микрорайона Канал в Часовом Яре, сообщает военкор Андрей Руденко.

"Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России", - говорится в публикации.



На кадрах видно, что над разрушенным зданием вывешены флаги России и ВДВ.

В публикации говорится, что ВС РФ продвигаются к центру города, противник отступает, так как с этого направления ВСУ отвели резервы в сторону Купянска.

Эксперт объяснил отступление ВСУ под Часовым Яром

Ранее сообщалось, что подразделения российских десантников прорвали оборону ВСУ в микрорайоне Канал, заняв большую часть улиц и приблизившись к самому каналу, за которым начинается микрорайон Новый.

Наблюдатели говорят, что Часов Яр - это один из основных укрепрайонов, который находится рядом с Авдеевкой и Донецком. Он открывает пути наступления дальше по высотам в сторону границы ДНР, поэтому за Часов Яр идут такие ожесточенные бои.

В то же время ВСУ из-за нехватки сил приходится перебрасывать отсюда соединения на харьковское направление.