Мобилизация: последние новости на сегодня 9 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 июня 2024, в материале «Рамблера».

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Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО

В России выполнено 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву.

Речь идет, например, об оснащении системой умного дома, который реагирует на команды дистанционно, а также переоборудование кухни, ванны, санузла.

«Это установка высокофункциональной кровати», — указала Цивилева.



Отмечается, что если человек будет работать в дистанционном режиме, фонд оборудует ему и рабочее место.

Из Ростовской области отправили 15 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы

Около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено в новые регионы России с территории Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Василия Голубева.

По его словам, в области находится центр гуманитарной помощи, который работает с начала спецоперации.

Работа продолжается постоянно по заявкам, по обращениям военнослужащих, по обращениям жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, отметил Голубев.

Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева

Тысячи ветеранов спецоперации из многих российских регионов прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву.

«Многие регионы поддержали, уже тысячи и тысячи человек у нас прошли именно расширенную диспансеризацию, которая нам поможет восстановить, в том числе их здоровье, понимая, где "тонкие места", где он получил наибольшую травматизацию», — заявила она.



При расширенной диспансеризации ветеранов СВО организованно доставляют в лечебные учреждения, которые аккредитованы и имеет высокий уровень медицинской диагностики, оснащения и одним днем проводят расширенную проверку здоровья.