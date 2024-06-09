Балицкий заявил о кончающихся у ВСУ солдатах

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются солдаты, «мясных штурмов» стало меньше. Его слова приводит РИА Новости.

Губернатор уточнил, что украинские войска перешли к обороне почти по всем направлениям, в том числе оставили Крынки и Работино, очевидно, что противник устал и выдыхается.

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«Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», — сказал Балицкий.



Он добавил, что украинские военные не имеют мотивации и не понимают, за что идут в бой. Идеологически настроенных людей, которые восемь лет воевали на Донбассе и пошли на передовую после начала специальной военной операции, практически не осталось.

Ранее Балицкий оценил отношение Владимира Зеленского и олигархов типа Игоря Коломойского и Рината Ахметова к Украине. По его словам, страна и народ им не нужны.