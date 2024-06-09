Спецоперация на Украине 9 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 июня 2024 года.

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Над Белгородской областью сбили седьмой беспилотник

Военные России сбили один украинский дрон над Белгородской областью, сообщает РИА Новости.

Это произошло накануне вечером.

Минобороны с утра 8 июня сообщило о семи дронах Вооруженных сил Украины, сбитых над регионом.

МО РФ раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад"

Российские войска заняли более выгодные рубежи, отразив три атаки, сообщает радио «Спутник».

Вооруженные силы Украины потеряли до 495 человек. Также за минувшие сутки бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Украинская армия лишилась двух бронетранспортеров М113 американского производства, трех автомобилей, четырех 155-миллиметровых гаубиц М777, а также гаубиц Д-20 и Д-30.

ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и британскую самоходку Braveheart

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 50 военнослужащих и британскую самоходку Braveheart, сообщает РИА Новости.

Российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области.

Также ВСУ потеряли два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20.