Аналитик: в Европе начнется хаос, если США выйдут из противостояния с РФ

Американский аналитик Макс Бергман выразил мнение в интервью телеканалу CBS, что в Европе начнётся хаос, если США выйдут из противостояния с Россией.

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По его словам, возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу, которая всё больше втягивается в конфронтацию с Россией, в затруднительное положение.

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«Начнётся хаос, если США выйдут из игры и отстранятся», — отметил аналитик.



Ранее президент США Джо Байден уведомил конгресс, что в Европе находятся 80 тыс. американских военных.