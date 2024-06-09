Нацсовет по ТВ и радио: Киев планирует создать коалицию для информатак на Россию
Киев хочет создать коалицию для информационных атак на Россию, заявила глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.
Об этом информирует РИА Новости.
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«Мы теперь вместе будем атаковать россиян.... Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — отметила Герасимьюк.
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