Киев планирует создать коалицию для информатак на Россию

Киев хочет создать коалицию для информационных атак на Россию, заявила глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.

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Об этом информирует РИА Новости.

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«Мы теперь вместе будем атаковать россиян.... Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — отметила Герасимьюк.



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