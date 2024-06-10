Asia Times: Военные РФ легко выводят из строя американские танки Abrams
Российские военные научились легко выводить из строя американские танки Abrams. Об этом пишет издание Asia Times.
"Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно "Ланцетом", или уничтожен минами. Abrams уязвим для российского противотанкового оружия "Корнет", - говорится в публикации.
Конфликт на Украине выявил ряд проблем с современными американскими танками, признает издание, добавляя, что ВС РФ захватили не только Abrams, но и множество немецких танков Leopard.
В статье также сообщается о жалобах украинцев. По их словам, в сырости электроника Abrams выходит из строя, что не позволяет использовать танк в бою. При этом каждая такая боевая машина стоит около десяти миллионов долларов.
"Возможности сверхтяжелого американского танка также ограничены, поскольку из-за его веса и широкой посадки ему трудно передвигаться по узким мостам и перегруженным городским улицам", - отмечают авторы.
Между тем, на днях стало известно, что бойцы РФ уничтожили 14 танков Abrams из 31, которые были переданы киевскому режиму. В соцсетях размещены изображения всех американских танков.
Минобороны РФ показало уничтожение одного из Abrams под Авдеевкой. Вражеский танк был подбит высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции.