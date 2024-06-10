Российские военные научились легко выводить из строя американские танки Abrams. Об этом пишет издание Asia Times.

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"Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно "Ланцетом", или уничтожен минами. Abrams уязвим для российского противотанкового оружия "Корнет", - говорится в публикации.

Конфликт на Украине выявил ряд проблем с современными американскими танками, признает издание, добавляя, что ВС РФ захватили не только Abrams, но и множество немецких танков Leopard.

В статье также сообщается о жалобах украинцев. По их словам, в сырости электроника Abrams выходит из строя, что не позволяет использовать танк в бою. При этом каждая такая боевая машина стоит около десяти миллионов долларов.

"Возможности сверхтяжелого американского танка также ограничены, поскольку из-за его веса и широкой посадки ему трудно передвигаться по узким мостам и перегруженным городским улицам", - отмечают авторы.



Между тем, на днях стало известно, что бойцы РФ уничтожили 14 танков Abrams из 31, которые были переданы киевскому режиму. В соцсетях размещены изображения всех американских танков.

Минобороны РФ показало уничтожение одного из Abrams под Авдеевкой. Вражеский танк был подбит высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции.