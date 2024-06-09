Зеленский рассказал о новых поставках систем ПВО

Владимир Зеленский заявил о достижении договорённостей по поставкам Украине новых систем ПВО: по его словам, часть ожидается в ближайшее время, часть появится к осени.

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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Уже есть договорённости с партнёрами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени», — говорится в сообщении.



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Ранее стало известно, что Италия планирует поставить Украине системы ПВО Samp-T

Также сообщалось, что Германия может поставить ещё одну систему Patriot на Украину.