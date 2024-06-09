Украинские военные подсели на энергетики

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подсели на энергетические напитки. Об этом сообщает The New York Times.

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«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетический напиток. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетический напиток. Перед атакой я пью энергетический напиток», — сказал украинский военный с позывным Психо.



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По его словам, они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. По данным NYT, банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и в танках.

Вместе с этим продажи таких напитков неплохо помогают экономике страны, спрос на энергетики вырос с начала боевых действий на 50 процентов, отмечает издание.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни. В ряде государств уже имели место летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. А при ежедневном употреблении энергетиков может возникнуть привыкание, чреватое патологической зависимостью.