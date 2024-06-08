Названо сражение, после которого Россию в СВО «уже никто не остановит»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что сообщение о переброске элитного спецназа «Ахмат» на Харьковское направление говорит о сложном положении в этом районе. Собеседник не исключает, что сражение будет не решающим, но переломным, в ходе которого ВС РФ причинят огромный ущерб ВСУ, после чего продолжат наступление. Матвийчук сравнил происходящее с Курской битвой, после которой немцы не смогли вести наступление, а только отходили.

Это будет точка, от которой наш разбег уже не остановят. Думаю, это начнется в ближайшие недели. И противник перебрасывает туда свои части, это его последние усилия, и Зеленский получил указание использовать западное оружие, и мы, судя по всему, создаем очень хорошую ударную группировку. Да, оно может решить исход СВО, — считает собеседник издания.



По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ вынуждены растягивать боевые резервы, после того как российские силы начали наступление на Харьковском направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия противника, но говорить, что ВС РФ стало намного легче продвигаться, «было бы забеганием вперед».