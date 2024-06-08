Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение в конфликте с Россией и имеют астрономические потери. Об этом заявил полковник ВС Соединенных Штатов в отставке Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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"Мы даем им помощь в соответствии с их потребностями. Какие сейчас у них нужды, если у них астрономические потери? Так что - вы собираетесь дать им ядерное оружие?" - заявил он.



8 июня британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожают военную технику производства США на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью.

На Украине начали брать на службу дезертиров

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что превращение Украины в "анти-Россию" стало для РФ красной линией. Он отметил, что у этого решения украинской стороны были "сугубо рыночные последствия".

До этого президент России Владимир Путин снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По словам главы государства, даже если взять за основу стамбульские договоренности, "все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня".