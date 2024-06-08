Сожженный Abrams, дуэль Bradley и БТР: что происходит под Авдеевкой

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения американского танка Abrams. Где это произошло, как идет наступление после взятия Авдеевки, где продвигаются ВС РФ?

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Как сожгли Abrams в районе Сокола

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения танка Abrams M1 ВСУ. Российские артиллеристы уничтожили его на Авдеевском направлении. Расчет САУ 2С19 «Мста-С» применила для этого высокоточный снаряд «Краснополь». Также Минобороны сообщило об уничтожении бронемашины M2 Bradley: ее подбил расчет FPV-дрона, который вели бойцы спецназа группировки «Центр».

Вероятно, это произошло 7 июня. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух Abrams за минувшую неделю.

«Сегодня [8 июня] еще один Abrams накрыли в районе Сокола (к западу от Очеретино)», — сообщил военный эксперт Борис Рожин.



Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на Авдеевском направлении

В Telegram распространилось видео дуэли между российским БТР-82А и бронемашины Bradley M2 ВСУ. Видео с беспилотников было опубликовано противниками из 47-й бригады.

Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Харьковской области

На видео попал яркий эпизод в боях за населенный пункт Сокол, который штурмуют ВС РФ. Российский БТР с десантом на полной скорости выкатился на Соколиную улицу в центре поселка, где лоб в лоб встретился с Bradley. Бронемашины вели непрерывный огонь, видно, что БТР получил повреждения, однако остался на ходу и смог высадить десант в самом центре поселка. Как отмечает Telegram-канал Military Maps, украинская бронемашина, видимо, также получила повреждения, поскольку потом встала на восточной окраине Сокола и была добита артиллерией.

Также на Авдеевском направлении: Telegram-канал «Z кейс» сообщает, что ВС РФ продвинулись в Новоалександровку, часть села находится под их контролем, остальная — в серой зоне. Политик Олег Царев пишет, что ВС РФ продавливают ВСУ на восточных окраинах Карловки и закрепляются в дачном секторе.