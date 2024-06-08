В зоне СВО хирург спас бойцов спецназа ценой своей жизни

Российский военно-полевой хирург закрыл своим телом вход в палатку, где лежали только что прооперированные бойцы ВС РФ, рассказала РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Если бы не он, то к военнослужащим бы влетел украинский дрон. По ее словам, врач мог спасти свою жизнь, однако он принял решение погибнуть ради товарищей.

Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней, — рассказала Цивилева.



Ранее пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских военных в зоне специальной военной операции. Собака увидела летящий на позиции ВС России украинский дрон, набросилась на него и вцепилась зубами, не дав атаковать. Животное погибло. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет уничтожать позиции противника боеприпасами, подписанными в честь пса-героя.