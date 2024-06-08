В Минобороны ФРГ заявили о необходимости «вести оборонительную войну при нападении»

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране необходима военная реформа, после которой Бундесвер должен быть способным «вести оборонительную войну при нападении». Об этом сообщает ТАСС.

В субботу Писториус выступил на Дне Бундесвера в Нижней Саксонии. Он заявил, что Германия должна уметь «вести оборонительную войну при нападении», и быть готовым к худшему, «чтобы не столкнуться с ним».

Министр считает, что необходимо адаптироваться к новым вызовам и новым угрозам. Поэтому обязательного призыва в армию в старом виде не будет, для этого нет ни возможностей, ни времени. Однако ФРГ нужен «более сильный резерв, особенно для наращивания обороноспособности».

«И это обычно достигается за счет того, что больше молодых мужчин и в идеале молодых женщин проходят военную службу, в идеале — добровольно», — заявил Писториус.



Он пообещал представить свои планы военной реформы на следующей неделе.

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что глава немецкого Минобороны намерен вернуть обязательную воинскую обязанность до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года.