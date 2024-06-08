Стало известно, как беспилотник ВСУ долетел до Северной Осетии

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что БПЛА ВСУ долетел до Северной Осетии, обходя районы ПВО. Он не исключил, что РЛС не способны обеспечить «сплошное поле», так как подобные аппараты «очень тяжело засекать».

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Предположу, что БПЛА ВСУ долетел до Северной Осетии, обходя точки ПВО, но все равно его сбили. Не везде же сплошное поле РЛС, очень тяжело такие аппараты засекать, не исключу и этого. Это явно, как и все надводные дроны, британские, немецкие модели дронов. Мы их уничтожаем — факт. Но есть такой момент — разведывательный, — считает Дандыкин.



Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

Украинские беспилотники атаковали Дагестан

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово, в частности на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар. Минобороны эту информацию не комментировало.