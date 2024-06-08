НАТО планирует создать новый специальный пост в Киеве
Руководство НАТО рассматривает вопрос о создании поста специального представителя по Украине, пишет обозреватель Робби Греймер в статье для Foreign Policy.
По его данным, офис спецпредставителя будет находиться в Киеве.
В его должностные обязанности будет входить координация поддержки Киева, логистика потоков военной помощи.
В НАТО высказались о введении войск на Украину
Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит сообщила, что в настоящее время не рассматривается возможность передачи от США Североатлантическому альянсу функций координатора поставок вооружений и военной технике Украине.
Чиновница уточнила, что в 2022 году Вашингтон создал группу для координации таких поставок под руководством шефа Пентагона Ллойда Остина.