НАТО планирует создать новый специальный пост в Киеве

Руководство НАТО рассматривает вопрос о создании поста специального представителя по Украине, пишет обозреватель Робби Греймер в статье для Foreign Policy.

По его данным, офис спецпредставителя будет находиться в Киеве.

В его должностные обязанности будет входить координация поддержки Киева, логистика потоков военной помощи.

В НАТО высказались о введении войск на Украину

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит сообщила, что в настоящее время не рассматривается возможность передачи от США Североатлантическому альянсу функций координатора поставок вооружений и военной технике Украине.

Чиновница уточнила, что в 2022 году Вашингтон создал группу для координации таких поставок под руководством шефа Пентагона Ллойда Остина.