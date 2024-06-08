Белгородский район атаковали три украинских БПЛА

Линия электропередачи повреждена в Белгородском районе в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью трех беспилотников. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сел Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский", - написал он.



Гладков добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.